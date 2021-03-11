Франция ослабила ограничения на поездки для Великобритании и еще ряда стран вне ЕС

Франция ослабила ограничения на поездки в или из Британии и еще шести стран за пределами ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

Начиная с пятницы 12 марта, "больше не потребуется предоставлять доказательства наличия важной причины для поездки для путешествий в или из Австралии, Южной Кореи, Израиля, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и Сингапура - учитывая очень широкое распространение британского штамма коронавируса во Франции и особенности эпидемической ситуации в этих странах", пояснили в МИД.

Однако это не отменяет необходимости предоставлять результат негативного теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до отправления.

Кроме того, МИД настоятельно рекомендует и в дальнейшем максимально ограничивать путешествия за границу.

Франция также расширила перечень ситуаций, при которых путешествие считается важным. Это может быть случай, когда люди в официальном браке или имеют гражданский контракт, но один или одна из них постоянно проживают за рубежом; учащиеся, которые учатся во Франции, но их семья живет за границей; разведенные семьи с детьми, у которых один из родителей проживает во Франции, а другой - за рубежом. Также будут пускать студентов для сдачи экзаменов или прохождения конкурсов.