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ЄС призупинив тарифні обмеження щодо США у справі Airbus та Boeing

Четвер, 11 березня 2021, 17:33

Євросоюз призупинив на чотири місяці застосування тарифних обмежень, запроваджених через спір із США навколо субсидій у виробництві літаків Airbus та Boeing.

Відповідне регулювання Єврокомісії 11 березня було опубліковане у Офіційному журналі ЄС, повідомляє "Європейська правда". 

ЄС і США домовилися 5 березня призупинити всі взаємні тарифи на експорт з ЄС і США, введені через суперечку довкола Airbus і Boeing, на чотири місяці. 

Призупинення тарифних обмежень дозволить обом сторонам зосередитися на вирішенні цієї давньої суперечки, пояснили в комісії. 

У 2018 році апеляційний орган Світової організації торгівлі виявив невідповідність дій ЄС і його членів до торговельних правил СОТ стосовно бюджетних субсидій на користь компанії-виробника літаків Airbus. 

У березні 2019 року орган ухвалив рішення, що США не вжили належних заходів для дотримання правил СОТ щодо субсидій для Boeing.

У жовтні 2019 року СОТ дозволила США прийняти контрзаходи проти європейського експорту на суму до 7,5 мільярдів доларів, і США ввели ці тарифи 18 жовтня 2019 року. 

У жовтні 2020 року СОТ дозволила ЄС вжити аналогічні контрзаходи щодо експорту США в ЄС на суму 4 мільярди доларів.

Разом ці дві справи представляють найбільший у світі корпоративний торговий спір.

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