ЄС призупинив тарифні обмеження щодо США у справі Airbus та Boeing

Євросоюз призупинив на чотири місяці застосування тарифних обмежень, запроваджених через спір із США навколо субсидій у виробництві літаків Airbus та Boeing.

Відповідне регулювання Єврокомісії 11 березня було опубліковане у Офіційному журналі ЄС, повідомляє "Європейська правда".

ЄС і США домовилися 5 березня призупинити всі взаємні тарифи на експорт з ЄС і США, введені через суперечку довкола Airbus і Boeing, на чотири місяці.

Призупинення тарифних обмежень дозволить обом сторонам зосередитися на вирішенні цієї давньої суперечки, пояснили в комісії.

У 2018 році апеляційний орган Світової організації торгівлі виявив невідповідність дій ЄС і його членів до торговельних правил СОТ стосовно бюджетних субсидій на користь компанії-виробника літаків Airbus.

У березні 2019 року орган ухвалив рішення, що США не вжили належних заходів для дотримання правил СОТ щодо субсидій для Boeing.

У жовтні 2019 року СОТ дозволила США прийняти контрзаходи проти європейського експорту на суму до 7,5 мільярдів доларів, і США ввели ці тарифи 18 жовтня 2019 року.

У жовтні 2020 року СОТ дозволила ЄС вжити аналогічні контрзаходи щодо експорту США в ЄС на суму 4 мільярди доларів.

Разом ці дві справи представляють найбільший у світі корпоративний торговий спір.