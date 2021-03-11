ЕС приостановил тарифные ограничения для США по делу Airbus и Boeing

Евросоюз приостановил на четыре месяца применение тарифных ограничений, введенных из-за спора с США вокруг субсидий в производстве самолетов Airbus и Boeing.

Соответствующее регулирование Еврокомиссии 11 марта было опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает "Европейская правда".

ЕС и США договорились 5 марта приостановить все взаимные тарифы на экспорт из ЕС и США, введенные из-за спора вокруг Airbus и Boeing, на четыре месяца.

Приостановка тарифных ограничений позволит обеим сторонам сосредоточиться на решении этого давнего спора, пояснили в комиссии.

В 2018 году апелляционный орган ВТО обнаружил несоответствие действий ЕС и его членов в торговых правил ВТО в отношении бюджетных субсидий в пользу компании-производителя самолетов Airbus.

В марте 2019 года орган принял решение, что США не приняли надлежащих мер для соблюдения правил ВТО по субсидиям для Boeing.

В октябре 2019 года ВТО разрешила США принять контрмеры против европейского экспорта на сумму до 7,5 млрд долларов, и США ввели эти тарифы 18 октября 2019.

В октябре 2020 года ВТО позволила ЕС принять аналогичные контрмеры в отношении экспорта США в ЕС на сумму 4 миллиарда долларов.

В совокупности эти два дела представляют крупнейший в мире корпоративный торговый спор.