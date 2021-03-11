Єврокомісія схвалила застосування четвертої вакцини в ЄС 

Єврокомісія схвалила використання в Євросоюзі вакцини від коронавірусу компанії Janssen, яка належить американській Johnson&Johnson.

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс, пише "Європейська правда".

"Єврокомісія надала умовний дозвіл для допуску на ринок вакцини Johnson&Johnson проти COVID-19. Чотири вакцини тепер доступні для громадян в Європі та за її межами. Ми будемо продовжувати працювати з компанією, щоб гарантувати максимальну безперебійність постачань", - написала вона в своєму Twitter.

✅ @EU_Commission has granted conditional marketing authorisation to the @JNJNews #COVID19 vaccine.



📍Four vaccines are now available for citizens in Europe and beyond. We will continue working with the company to ensure that deliveries will be as seamless as possible. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 11, 2021

Єврокомісія надала дозвіл після того, як вакцину схвалило Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).

Вакцина від COVID-19 Janssen - четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання коронавірусу.

Раніше регулятор ЄС вже схвалив німецько-американську вакцину від BioNTech/Pfizer, британсько-шведську від AstraZeneca та американську вакцину від компанії Moderna.

Вакцина Janssen відрізняється від інших затверджених вакцин, оскільки вимагає введення лише однієї дози.

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз цієї вакцини.