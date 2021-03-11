Єврокомісія схвалила застосування четвертої вакцини в ЄС
Єврокомісія схвалила використання в Євросоюзі вакцини від коронавірусу компанії Janssen, яка належить американській Johnson&Johnson.
Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс, пише "Європейська правда".
"Єврокомісія надала умовний дозвіл для допуску на ринок вакцини Johnson&Johnson проти COVID-19. Чотири вакцини тепер доступні для громадян в Європі та за її межами. Ми будемо продовжувати працювати з компанією, щоб гарантувати максимальну безперебійність постачань", - написала вона в своєму Twitter.
✅ @EU_Commission has granted conditional marketing authorisation to the @JNJNews #COVID19 vaccine.— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 11, 2021
📍Four vaccines are now available for citizens in Europe and beyond. We will continue working with the company to ensure that deliveries will be as seamless as possible.
Єврокомісія надала дозвіл після того, як вакцину схвалило Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).
Вакцина від COVID-19 Janssen - четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання коронавірусу.
Раніше регулятор ЄС вже схвалив німецько-американську вакцину від BioNTech/Pfizer, британсько-шведську від AstraZeneca та американську вакцину від компанії Moderna.
Вакцина Janssen відрізняється від інших затверджених вакцин, оскільки вимагає введення лише однієї дози.
Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз цієї вакцини.