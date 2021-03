Єврокомісія схвалила застосування четвертої вакцини в ЄС 

Єврокомісія схвалила використання в Євросоюзі вакцини від коронавірусу компанії Janssen, яка належить американській Johnson&Johnson.

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс, пише "Європейська правда".

"Єврокомісія надала умовний дозвіл для допуску на ринок вакцини Johnson&Johnson проти COVID-19. Чотири вакцини тепер доступні для громадян в Європі та за її межами. Ми будемо продовжувати працювати з компанією, щоб гарантувати максимальну безперебійність постачань", - написала вона в своєму Twitter.

✅ @EU_Commission has granted conditional marketing authorisation to the @JNJNews #COVID19 vaccine.



📍Four vaccines are now available for citizens in Europe and beyond. We will continue working with the company to ensure that deliveries will be as seamless as possible.