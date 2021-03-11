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Єврокомісія схвалила застосування четвертої вакцини в ЄС 

Четвер, 11 березня 2021, 18:51

Єврокомісія схвалила використання в Євросоюзі вакцини від коронавірусу компанії Janssen, яка належить американській Johnson&Johnson. 

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс, пише "Європейська правда".

"Єврокомісія надала умовний дозвіл для допуску на ринок вакцини Johnson&Johnson проти COVID-19. Чотири вакцини тепер доступні для громадян в Європі та за її межами. Ми будемо продовжувати працювати з компанією, щоб гарантувати максимальну безперебійність постачань", - написала вона в своєму Twitter. 

Єврокомісія надала дозвіл після того, як вакцину схвалило Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).

Вакцина від COVID-19 Janssen - четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання коронавірусу. 

Раніше регулятор ЄС вже схвалив німецько-американську вакцину від BioNTech/Pfizer, британсько-шведську від AstraZeneca та американську вакцину від компанії Moderna.

Вакцина Janssen відрізняється від інших затверджених вакцин, оскільки вимагає введення лише однієї дози. 

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз цієї вакцини.

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