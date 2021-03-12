Українські моряки, врятовані із затонулого корабля, прибули в румунський порт Констанца

Врятовані із затонулого напередодні у Чорному морі судна українські моряки прибули в порт Констанци.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник посольства України у Румунії і консули - разом із моряками, надають їм необхідну консульську допомогу", - написав він.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонув суховантаж з 13 членами екіпажу - 12 чоловіками та жінкою, усі вони - громадяни України. Двоє моряків загинули, одного досі шукають.

Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до румунського порту Констанца.

17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув такий же суховантаж Arvin класу "Волго-Балт" (ріка-море). Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Arvin Shipping LTD.