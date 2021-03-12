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Украинские моряки, спасенные с затонувшего корабля, прибыли в румынский порт Констанца

Пятница, 12 марта 2021, 08:49

Спасенные с затонувшего накануне в Черном море судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет. Руководитель посольства Украины в Румынии и консулы вместе с моряками, оказывают им необходимую консульскую помощь", - написал он.

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа - 12 мужчинами и женщиной, все они - граждане Украины. Двое моряков погибли, одного до сих пор ищут.

Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в румынский порт Констанца.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул такой же сухогруз Arvin класса "Волго-Балт" (река-море). Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

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