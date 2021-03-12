Фінляндія продовжила обмеження на в’їзд у країну

Керівництво Фінляндії прийняло рішення продовжити обмеження на в'їзд в країну через пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Обмеження стосуються як внутрішніх кордонів, так і зовнішнього кордону. Термін їх дії продовжений до 17 квітня.

Обмежується в'їзд з усіх країн Шенгенської зони, крім Ісландії.

До чинних обмежень внесені невеликі зміни, які вступають в силу з 19 березня 2021 року.

Фінська влада нагадує, що потрапити в країну можна буде тільки при наявності дуже вагомої причини. Довідка про негативний тест на коронавірус не дає права в'їзду в країну.

Уряд також закликає громадян без особливої ​​потреби не виїжджати за кордон.