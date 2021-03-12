Финляндия продлила ограничение на въезд в страну

Руководство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Ограничения касаются как внутренних границ, так и внешней. Срок их действия продлен до 17 апреля.

Ограничивается въезд из всех стран Шенгенской зоны, кроме Исландии.

В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка об отрицательном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.

Правительство также призывает граждан без особой надобности не выезжать за границу.