Финляндия продлила ограничение на въезд в страну
Пятница, 12 марта 2021, 09:29
Руководство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну из-за пандемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
Ограничения касаются как внутренних границ, так и внешней. Срок их действия продлен до 17 апреля.
Ограничивается въезд из всех стран Шенгенской зоны, кроме Исландии.
В действующие ограничения внесены небольшие изменения, которые вступают в силу с 19 марта 2021 года.
Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка об отрицательном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.
Правительство также призывает граждан без особой надобности не выезжать за границу.
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