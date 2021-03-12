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Угорщина приєднається до ізраїльської ініціативи "зеленого пропуску" для вакцинованих

П'ятниця, 12 березня 2021, 10:02

Угорщина домовилася про приєднання до міжнародної ініціативи Ізраїлю щодо сертифікатів про вакцинацію "зелений пропуск".

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Єрусалима у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Орбан сказав, що він поїхав до Ізраїлю з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, щоб зрозуміти, як країна стала "чемпіоном світу з боротьби з пандемією" і як Угорщина може наслідувати цей приклад.

Ті, у кого є сертифікат про вакцинацію, так званий "зелений пропуск", можуть відвідувати громадські заходи, ресторани і тренажерні зали в Ізраїлі.

За даними влади Ізраїлю, станом на 11 березня 54,5% населення країни отримали першу дозу вакцини Pfizer, а 43% - другу дозу.

Нагадаємо, 11 березня в Угорщині виявили найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Угорщина, на додачу до зареєстрованих у ЄС препаратів, використовує китайську та російську вакцини. Угорщина стала першою в ЄС вакцинувати людей російським "Спутником V".

Першу дозу вакцини в Угорщині отримали вже 1 149 557 людей. Прем’єр Віктор Орбан отримав щеплення китайською вакциною. 

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