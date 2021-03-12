Кількість українців з дійсними посвідками на проживання у Польщі перевищила 250 тисяч

Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тисяч.

Про це заявив речник польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Дані Управління у справах іноземців показують, що громадяни України перебувають у Польщі здебільшого на короткий термін на основі безвізового режиму або на підставі віз.

"Однак дедалі більше із них хочуть залишатися в країні на триваліший період. Про це свідчить зростаюча кількість заяв на отримання дозволу на проживання та група людей, які вже мають такі документи", — сказав Дудзяк.

Він додав, що приблизно 80% громадян України мають дозвіл на тимчасове проживання, який може діяти максимум три роки. "Переважна більшість із них видаються у зв'язку з прийняттям на роботу — це приблизно 73% випадків. Наступними найпоширенішими цілями перебування в Польщі є сімейні питання — приблизно 12% та освіта — приблизно 5%", — повідомив представник Управління у справах іноземців.

Громадяни України зосереджені у воєводствах із великими містами. Найпопулярнішими воєводствами є: Мазовецьке — 52 тисячі людей, Малопольське — 31 тис. і Великопольське — 29 тис.

За даними Управління, з понад 250 тисяч громадян України з дійсними картами перебування, приблизно 61% — це люди у віці 18 - 40 років. Діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди за 40 років — приблизно 27%.

Управління наголошує, що наведені вище дані не включають осіб, які тимчасово перебувають у Польщі на основі безвізу або на підставі віз. Вони також не включають тих, у кого дозволи на тимчасове проживання, термін дії яких тимчасово продовжений через введення стану епідемії.