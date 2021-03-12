Число украинцев с действительными видами на жительство в Польше превысило 250 тысяч

Количество граждан Украины, имеющих действительные виды на жительство в Польше, превысило 250 000.

Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Данные Управления по делам иностранцев показывают, что граждане Украины находятся в Польше в основном на короткий срок на основании безвизового режима или на основании виз.

"Однако все больше из них хотят оставаться в стране на более длительный период. Об этом свидетельствует растущее число заявлений на получение разрешения на проживание и группа людей, которые уже имеют такие документы", - сказал Дудзяк.

Он добавил, что примерно 80% граждан Украины имеют разрешение на временное проживание, которое может действовать максимум три года. "Подавляющее большинство из них выдаются в связи с приемом на работу - это примерно 73% случаев. Следующими наиболее распространенными целями пребывания в Польше являются семейные - примерно 12% и образование - примерно 5%", - сообщил представитель Управления по делам иностранцев.

Граждане Украины сосредоточены в воеводствах с крупнейшими городами. Самые популярные воеводства: Мазовецкое – 52 тыс. человек, Малопольское - 31 тыс. и Великопольское - 29 тыс.

По данным Управления, из более чем 250 тысяч граждан Украины с действительными видами на жительство, приблизительно 61% - это люди в возрасте 18-40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди за 40 лет – около 27%.

Управление отмечает, что приведенные выше данные не включают лиц, временно находящихся в Польше на основе безвиза или на основании виз. Они также не включают тех, у кого есть разрешения на временное проживание, срок действия которых был временно продлен из-за эпидемии.