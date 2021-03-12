Байден сподівається, що до Дня незалежності США стануть незалежними і від вірусу

Президент США Джо Байден сподівається, що завдяки вакцинації цьогорічний День незалежності 4 липня стане для США також днем незалежності від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News, про це він сказав у своєму першому зверненні до нації у прайм-тайм.

Байден виступив з промовою у річницю з дня оголошення про пандемію коронавірусу.

Він сказав, що минулий рік став роком "спільних страждань і спільної пожертви", а для багатьох і роком втрати своїх близьких, зауваживши, що епідемія забрала у США життя вже 527 млн людей.

Президент поставив за мету наблизити повернення нормального життя до Дня незалежності, 4 липня. Для цього він планує розпорядитися, щоб вакцина стала доступною для усього дорослого населення у всіх штатах до 1 травня. Він уточнив, що це не означає, що кожен зможе негайно після цієї дати отримати щеплення - але зможе стати у чергу на вакцинацію.

"Це зробить цьогорічний День незалежності справді особливим - ми відзначатимемо не лише нашу незалежність як нації, але й нашу незалежність від цього вірусу". - додав Джо Байден.

Проте, додав він, для досягнення цієї мети "кожен американець має докласти власних зусиль".

Президент зазначив, що адміністрація рухається до поставленої мети про 2 млн вакцинацій щоденно - щоб досягти позначки у 100 млн зроблених щеплень до його 60-го дня перебування на посаді, через 10 днів.