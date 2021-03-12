Байден надеется, что ко Дню независимости США станут независимыми и от вируса

Президент США Джо Байден надеется, что благодаря вакцинации нынешний День независимости 4 июля станет для США также днем ​​независимости от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News, об этом он сказал в своем первом обращении к нации в прайм-тайм.

Байден выступил с речью в годовщину со дня объявления о пандемии коронавируса.

Он сказал, что прошлый год стал годом "совместных страданий и совместного пожертвования", а для многих и годом потери близких, отметив, что эпидемия унесла в США жизни уже 527 млн ​​человек.

Президент поставил целью приблизить возвращение нормальной жизни ко Дню независимости, 4 июля. Для этого он планирует распорядиться, чтобы вакцина стала доступной для всего взрослого населения во всех штатах до 1 мая.

"Это сделает нынешний День независимости действительно особенным - мы будем отмечать не только нашу независимость как нации, но и нашу независимость от этого вируса.

Однако, добавил он, для достижения этой цели "каждый американец должен приложить усилия".

Президент отметил, что администрация движется к поставленной цели о 2 млн вакцинаций ежедневно - чтобы достичь отметки в 100 млн сделанных прививок до его 60-го дня пребывания в должности, через 10 дней.