"Головне - знайти мету": Байден звернувся до нації на тлі 500 тисяч смертей від епідемії

Президент США Джо Байден звернувся до нації з промовою після того, як Сполучені Штати перетнули позначку у 500 000 померлих коронахворих з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Джо Байден поруч з першою леді та віцепрезиденткою Камалою Гарріс хвилиною тиші вшанували загиблих від епідемії. На церемонії їх оточували 500 свічок, кожна з яких символізувала 1000 померлих.

"За цей єдиний рік пандемії померли більше американців, ніж у Першій світовій, Другій світовій війні та в’єтнамській війні разом взятих. І це більші втрати, ніж у будь-якої іншої країни у світі. Але визнаючи масовість цих смертей, ми пам’ятаємо кожного з них і що вони зробили у своєму житті", - зазначив Джо Байден.

Байден згадав і смерті своїх близьких людей, пояснюючи, що розуміє біль усіх, хто втратив своїх родичів - першої дружини, доньки у дитячому віці та старшого сина. "Для мене шлях через смуток і горе - це знайти мету", - сказав він.

Він завершив промову закликом до людей не послаблювати особистих зусиль у боротьбі з епідемією, дотримуючись рекомендацій медиків.

"Ми маємо маємо покласти край політиці та дезінформації, які розділили родини та цілі громади. Вірус вражає не демократів чи республіканців, а всіх наших співгромадян. Нехай це буде історія не про те, як далеко ми впали вниз, а про те, наскільки далеко нам вдалося після цього піднятися назад", - сказав президент.

Після періоду зимових свят у США суттєво зріс щоденний приріст заражень, нерідко перевищуючи і 200 тисяч випадків. Останнім часом показники поступово знижуються.