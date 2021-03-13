Українці вважають ЄС основною стабілізуючою силою у світі

ЄС опинився на першому місці серед глобальних сил, роль яких українці оцінюють як стабілізуючу.

Про це свідчать результати всесвітнього опитування, проведеного Міжнародною асоціацією GALLUP наприкінці 2020 року, пише "Європейська правда" з посиланням на Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Опитування охоплює 45 країн і територій світу і понад 42000 дорослих громадян, що становить близько 2/3 населення світу. Українську частину опитування проводили "Демініціативи".

50% респондентів в Україні відповіли, що вважають роль Євросоюзу стабілізуючою. Дестабілізуючою її вважають 25%, і стільки ж - не визначилися з думкою.

Щодо США думки українців розділилися майже навпіл. Стабізілуючою роль Штатів вважають 39%, тоді як дестабілізуючою - 36%. Ще 25% не визначилися з відповіддю.

Роль Китаю в Україні вважають радше стабілізуючою, ніж навпаки, але з невеликим відривом: 35% проти 29%, і 36% - не визначилися.

Абсолютну першість як дестабілізуюча сила отримала Росія - так вважають 71% українських респондентів. Стабілізуючою її роль вважають 12%, 17% - не визначилися.

Окрім України, РФ дестабілізуючою силою найчастіше називали у Фінляндії - 87%, Грузії - 78%, Південній Кореї - 75%, Йорданії -72% та Іспанії - 70%.

Натомість, найчастіше роль Росії називали стабілізуючою у Киргизстані, В’єтнамі, Казахстані, Сербії та на Філіппінах.