США називають дестабілізуючою силою частіше, ніж Росію та Китай - всесвітнє опитування

Понад 50% респондентів у всьому світі вважають найбільшою дестабілізуючою силою у світі США. Втім, Росія та Китай відстають лише на 5%.

Про це свідчать результати всесвітнього опитування, проведеного Міжнародною асоціацією GALLUP наприкінці 2020 року, пише "Європейська правда" з посиланням на Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Опитування охоплює 45 країн і територій світу і понад 42000 дорослих громадян, що становить близько 2/3 населення світу. Українську частину опитування проводили "Демініціативи".

У всьому світі США назвали основною дестабілізуючою силою 52% респондентів, тоді як стабілізуючою їхню роль вважають 33%.

Друге місце розділили Росія та Китай - їхню політику вважають дестабілізуючою по 47% респондентів. Співпадає і кількість тих, хто вважає роль обох країн стабілізуючою - 32%.

Однією з найбільших країн, громадяни якої переважно впевнені в стабілізуючій ролі Росії як наддержави, є Індія. Громадяни Росії також сприймають свою країну як радше стабілізуючу, однак з меншою впевненістю.

Політика Китаю розглядається радше стабілізуючою в регіонах Західної Азії та Африки. Найбільш впевнені в протилежному жителі ЄС, Близького Сходу, а також Індії та Східної Азії.

Роль ЄС вважають стабілізуючою 42%, тоді як протилежної думки дотримуються 33%. Ще 25% - не визначилися з відповіддю.

У глобальному масштабі переважно європейці розглядають ЄС як стабілізуючу силу, але також так вважають люди у Латинській Америці та Східній Азії. Втім, на думку значної частки опитаних на Близькому Сході та в Росії, вплив ЄС – радше дестабілізаційний.