Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему покупку российской вакцины

Мэр курортного французского города Ницца Кристиан Эстрози призвал правительство дать ему разрешение на ввоз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Эстрози написал в Twitter.

"Я могу быстро получить несколько десятков тысяч доз "Спутник V", российской вакцины, используемой более чем в 48 странах мира. Я прошу органы здравоохранения дать мне разрешение", - сказал Эстрози.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

Он пояснил, что выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональные власти зачастую могут действовать быстрее центральных.

В качестве примера он привел вопрос снабжения масками: по словам Эстрози, прошлой весной он быстро решил эту проблему в Ницце, тогда как в остальной стране наблюдался дефицит.

Напомним, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил о своей отставке на фоне скандала с покупкой российской вакцины.