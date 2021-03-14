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Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему покупку российской вакцины

Воскресенье, 14 марта 2021, 11:56

Мэр курортного французского города Ницца Кристиан Эстрози призвал правительство дать ему разрешение на ввоз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Эстрози написал в Twitter.

"Я могу быстро получить несколько десятков тысяч доз "Спутник V", российской вакцины, используемой более чем в 48 странах мира. Я прошу органы здравоохранения дать мне разрешение", - сказал Эстрози.

Он пояснил, что выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональные власти зачастую могут действовать быстрее центральных.

В качестве примера он привел вопрос снабжения масками: по словам Эстрози, прошлой весной он быстро решил эту проблему в Ницце, тогда как в остальной стране наблюдался дефицит.

Напомним, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил о своей отставке на фоне скандала с покупкой российской вакцины.

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