В Іспанії компанії почнуть тестувати ідею чотириденного робочого тижня

Іспанія може стати однією з перших країн у світі, яка випробувала чотириденний робочий тиждень після того як уряд погодився розпочати пілотний проєкт для компаній, зацікавлених в ідеї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На початку цього року невелика ліва іспанська партія Más País заявила, що уряд прийняв її пропозицію перевірити цю ідею.

"З чотириденним робочим тижнем (32 години) ми починаємо справжню дискусію сучасності. Це ідея, час якої настав ", - сказав Ініго Еррегон з Más País.

Від Нової Зеландії до Німеччини ідея поступово набирає популярності у всьому світі. Її прихильники вбачають у чотириденному тижні засіб для підвищення продуктивності праці, поліпшення психічного здоров’я працівників та боротьби зі зміною клімату. Пропозиція набуває нового значення, оскільки пандемія загострює проблеми, пов’язані з добробутом, вигоранням та рівновагою між роботою та життям.

Ліві партії в Іспанії підтримали цю ідею. "Іспанія - одна з країн, де працівники працюють більше годин, ніж у середньому по Європі. Але ми не серед найбільш продуктивних країн ", - сказав Еррехон. "Я стверджую, що працювати більше годин не означає працювати краще" – додав він.

Хоча точні деталі пілотного проєкту будуть ще розроблятися з урядом, його партія запропонувала трирічний проєкт у розмірі 50 мільйонів євро, який дозволить компаніям випробувати скорочені години з мінімальним ризиком.

На думку Ектора Техеро з Más País, у проєкті могли б взяти участь 200 компаній.

Техеро підрахував, що пілот може розпочати роботу вже восени, започаткувавши першу національну ініціативу щодо скорочення робочого часу з тих пір, як Франція почала рухатись до обмеження робочого тижня до 35 годин у 1998 році. "Іспанія стане першою країною, яка проведе випробування такої величини. Подібний пілотний проєкт не проводився ніде у світі, - сказав Техеро.

Джерело в міністерстві промисловості Іспанії заявило, що переговори щодо пілотного проєкту перебувають на початковій стадії.