В ЕС рассказали, когда могут утвердить "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может утвердить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не раньше мая.

Об этом в эфире Radio24 сообщил глава департамента EMA по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Il Sole 24 Ore.

"Спутник - это хорошо разработанная вакцина, которая заслуживает общего интереса. Мы рады сотрудничать с компанией-производителем и посмотрим, сможем ли мы использовать ее в Европе, но мы должны проверить, соответствуют ли ожиданиям стандарты производства", - сказал Кавалери.

"Программа находится на стадии реализации, и в ближайшие недели мы увидим, сможем ли утвердить вакцину. Но до конца апреля мы не будем готовы дать согласие на "Спутник V". Вероятнее в мае", - добавил он.

4 марта стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу вакцины "Спутник V", что может привести к ее одобрению для использования во всех 27 странах ЕС

14 марта агентство Reuters сообщило, что правительства Европейского Союза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины "Спутник V".

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