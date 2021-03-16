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МЗС: Росія займається політичним булінгом через Кримську платформу

Вівторок, 16 березня 2021, 09:18

В МЗС України закликали Росію не займатись політичним булінгом у відповідь на заяву, що РФ буде розглядати участь будь-яких країн у Кримській платформі як пряме посягання на її територіальну цілісність.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який отримала "Європейська правда".

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"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасниць Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що розмова про зазіхання на "територіальну цілісність Росії" - приклад викривленого сприйняття реальності.

"Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не входять Крим та Севастополь", - зазначив представник міністерства.

Ніколенко підкреслив, що затверджена РНБО України національна стратегія та нині створювана Кримська платформа покликані вивести зусилля з деокупації Криму на системний рівень.

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15 березня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія буде розглядати участь будь-яких країн і організацій в ініціативі Кримської платформи як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.

Нагадаємо, "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 

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