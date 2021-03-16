МИД: Россия занимается политическим буллингом из-за Крымской платформы

В МИД Украины призвали Россию не заниматься политическим буллингом в ответ на заявление, что РФ будет рассматривать участие любых стран в Крымской платформе как прямое посягательство на ее территориальную целостность.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины Олега Николенко, который получила "Европейская правда".

"Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" - пример искаженного восприятия реальности.

"Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не входят Крым и Севастополь", - отметил представитель министерства.

Николенко подчеркнул, что утвержденная СНБО Украины национальная стратегия и создаваемая Крымская платформа призваны вывести усилия по деоккупации Крыма на системный уровень.

15 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать участие любых стран и организаций в инициативе Крымской платформы как недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.

Напомним, "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма на повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.