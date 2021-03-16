Україна розраховує на підтримку Словенії під час її головування у Раді ЄС

Україна розраховує на підтримку Словенії, коли держава ЄС головуватиме у Раді Євросоюзу в другому півріччі 2021 року.

Про це у вівторок на спільній пресконференції з главою МЗС Словенії Анже Логаром заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, Словенія головуватиме у другому півріччі цього року в Раді ЄС, тому більшість дискусій під час його зустрічі зі словенським колегою стосувалась європейських справ.

"Словенія є послідовним другом України… Тому ми розраховуємо, що в дискусіях у ЄС, які відбуватимуться щодо майбутнього Європи, голос України буде почутий", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що Україна розраховує на підтримку Словенією європейської політики стосовно Росії, яка полягає у неможливості покращення відносин з РФ, поки вона не демонструє конструктивної поведінки.

"Нам відомо, що наприкінці березня в ЄС має відбутись дискусія щодо стратегії відносин з Російською Федерацією. Наразі принципово важливим є збереження 5 фундаментальних принципів ставлення ЄС до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності у своїй поведінці, то немає жодних передумов до повернення до "business as usual" з Росією.

Ми розраховуємо на підтримку цієї політики з боку словенського головування. Переглядати відносини з Росією в кращий бік можна лише після того, як сама Росія буде поводити себе краще", - сказав Кулеба.

Окремо Кулеба подякував Словенії за важливий внесок, який вона робить у реформу децентралізації, та за допомогу в реабілітації українських дітей.

Він також зазначив, що на зустрічі обговорювався графік контактів між державами на всіх рівнях, у тому числі на найвищому, у цьому році. Кулеба підкреслив, що Україна та Словенія цього року відзначають 30-річчя незалежності.

"Тому я наголосив, що ми чекатимемо на високого гостя зі Словенії на святкуваннях з нагоди 30-річчя незалежності України та на інавгураційному саміті Кримської платформи", - сказав глава МЗС.