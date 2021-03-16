Украина рассчитывает на поддержку Словении во время ее председательства в Совете ЕС

Украина рассчитывает на поддержку Словении, когда государство будет председательствовать в Совете Евросоюза во втором полугодии 2021 года.

Об этом во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Анже Логаром заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, Словения будет председательствовать во втором полугодии этого года в Совете ЕС, поэтому большинство дискуссий во время его встречи со словенским коллегой касались европейских дел.

"Словения является последовательным другом Украины... Поэтому мы рассчитываем, что в дискуссиях в ЕС, которые пройдут относительно будущего Европы, голос Украины будет услышан", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Словенией европейской политики в отношении России, которая заключается в невозможности улучшения отношений с РФ, пока она не демонстрирует конструктивного поведения.

"Нам известно, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия о стратегии отношений с Российской Федерацией. Сейчас принципиально важным является сохранение 5 фундаментальных принципов отношения ЕС к России. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, то нет никаких предпосылок к возвращению к "business as usual" с Россией.

Мы рассчитываем на поддержку этой политики со стороны словенского председательства. Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно только после того, как сама Россия будет вести себя лучше", - сказал Кулеба.

Отдельно Кулеба поблагодарил Словению за важный вклад, который она делает в реформу децентрализации, и за помощь в реабилитации украинских детей.

Он также отметил, что на встрече обсуждался график контактов между государствами на всех уровнях, в том числе на самом высоком, в этом году. Кулеба подчеркнул, что Украина и Словения в этом году отмечают 30-летие независимости.

"Поэтому я сказал, что мы будем ждать высокого гостя из Словении на торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и на инаугурационном саммите Крымской платформы", - сказал глава МИД.