У Франції презентували ID-картку нового формату

У Франції презентували ідентифікаційну картку-паспорт нового формату, яка міститиме два відбитки пальців і фото у захищеному чіпі та отримає додаткові елементи захисту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Картку презентувала міністерка Марлен Ш’яппа, уповноважена з питань громадянства при МВС.

Інформація про відбитки пальців та, додатково, фотографія містяться у спеціальному захищеному чіпі. Криптограма та видима електронна печатка будуть містити основну інформацію про людину. На додачу, документ містить багато інших захисних позначок.

На думку розробників, усі ці елементи роблять його одним із найбільш захищених документів у світі.

В МВС зазначають, що це дуже ускладнить можливість фальсифікації ідентифікаційної картки, водночас спрощуючи її перевипуск у разі втрати або викрадення.

"Виклики 2021 року не вирішити з інструментами 1995 року… 33 тисячі наших співгромадян щорічно потерпають від шахраїв, які "присвоїли" їхню особу. У 2020 році наші правоохоронці перехопили близько 9 тисяч осіб з підробленими документами та розкрили близько 30 кримінальних схем", - коментує міністерка.

Ідентифікаційні картки старого формату перестануть випускати з 2 серпня 2021 року, але вже видані документи залишаються чинними на увесь термін дії.