Во Франции представили ID-карту нового формата

Во Франции представили идентификационную карточку-паспорт нового формата, которая будет содержать два отпечатка пальцев и фото в защищенном чипе и получит дополнительные элементы защиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Карточку представила министр Марлен Шьяппа, уполномоченная по вопросам гражданства при МВД.

Информация об отпечатках пальцев и, дополнительно, фотография содержатся в специальном защищенном чипе. Криптограмма и видимая электронная печать будут содержать основную информацию о человеке. В дополнение документ содержит много других защитных отметок.

По мнению разработчиков, все эти элементы делают его одним из самых защищенных документов в мире.

В МВД отмечают, что это очень усложнит возможность фальсификации идентификационной карточки, одновременно упрощая ее перевыпуск в случае утери или кражи.

"Вызовы 2021 года не решить с инструментами 1995-го... 33 000 наших сограждан ежегодно страдают от мошенников, которые присваивают их личность. В 2020 году наши правоохранители перехватили около 9000 человек с поддельными документами и раскрыли около 30 криминальных схем", - комментирует министр.

Идентификационные карточки старого формата перестанут выпускать с 2 августа 2021 года, но уже выданные документы остаются в силе на весь срок действия.