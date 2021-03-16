Альянс звинуватив Москву у зв’язку з відсутністю засідань Ради Росія-НАТО у 2020 році

Минулого року не було проведено жодного засідання Ради Росія-НАТО – Москва незмінно відхиляла пропозиції їх проведення.

Про це йдеться у річному звіті генсека НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, у 2020 році НАТО залишався відкритим для діалогу в Раді Росія-НАТО для розгляду питань міжнародної безпеки, а також для підвищення транспарентності і передбачуваності.

"З лютого НАТО неодноразово запрошував РФ скликати засідання Ради Росія-НАТО. Росія незмінно відхиляла ці запрошення. Внаслідок цього жодних засідань Ради Росія-НАТО в 2020 році не проводилося" - йдеться у звіті

Разом з тим, за словами, генсека, продовжилися контакти на високому рівні. У лютому він зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Рада НАТО-Росія була утворена у 2002 році, щоб налагодити довірчі зв'язки між недавніми супротивниками в холодній війні. В останній раз вона скликалась на дипломатичному рівні влітку 2014 року. НАТО відмовився від продовження діалогу з Москвою, після того як Росія анексувала півострів Крим і стала відкрито підтримувати збройних сепаратистів на сході України. Однак через два роки засідання Ради Росія-НАТО поновилися.