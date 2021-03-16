Альянс обвинил Москву в связи с отсутствием заседаний Совета Россия-НАТО в 2020 году

В прошлом году не было проведено ни одного заседания Совета Россия-НАТО - Москва неизменно отклоняла предложения их проведения.

Об этом говорится в годовом отчете генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в 2020 году НАТО оставался открытым для диалога в Совете Россия-НАТО для рассмотрения вопросов международной безопасности, а также для повышения транспарентности и предсказуемости.

"С февраля НАТО неоднократно приглашал РФ созвать заседание Совета Россия-НАТО. Россия неизменно отклоняла эти приглашения. В результате никаких заседаний Совета Россия-НАТО в 2020 году не проводилось", - говорится в отчете

Вместе с тем, по словам генсека, продолжились контакты на высоком уровне. В феврале он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Совет НАТО-Россия была образована в 2002 году, чтобы наладить доверительные связи между недавними противниками в холодной войне. В последний раз она созывалась на дипломатическом уровне летом 2014 года. НАТО отказался от продолжения диалога с Москвой, после того как Россия аннексировала полуостров Крым и стала открыто поддерживать вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Однако через два года заседание Совета Россия-НАТО возобновились.