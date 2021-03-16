У Франції зробили перший крок, щоб закріпити захист довкілля у Конституції
Вівторок, 16 березня 2021, 20:05
Національна асамблея Франції підтримала проєкт змін до Конституції, який - після голосування на референдумі - може закріпити в основному законі положення про захист довкілля та протидію зміні клімату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
"За" проголосували 391 депутат, 47 - "проти", ще 115 утрималися.
Якщо у майбутньому зміни винесуть на референдум і їх підтримають, у статті 1 з’являться рядки про гарантії "збереження довкілля і біорізноманітності та боротьбу зі зміною клімату".
Далі проєкт конституційних змін очікує на розгляд у Сенаті.
Еммануель Макрон заявив про готовність винести таке питання на референдум влітку 2020 року.
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