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У Франції зробили перший крок, щоб закріпити захист довкілля у Конституції

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У Франції зробили перший крок, щоб закріпити захист довкілля у Конституції

Вівторок, 16 березня 2021, 20:05

Національна асамблея Франції підтримала проєкт змін до Конституції, який - після голосування на референдумі - може закріпити в основному законі положення про захист довкілля та протидію зміні клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"За" проголосували 391 депутат, 47 - "проти", ще 115 утрималися. 

Якщо у майбутньому зміни винесуть на референдум і їх підтримають, у статті 1 з’являться рядки про гарантії "збереження довкілля і біорізноманітності та боротьбу зі зміною клімату".

Далі проєкт конституційних змін очікує на розгляд у Сенаті. 

Еммануель Макрон заявив про готовність винести таке питання на референдум влітку 2020 року. 

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Франція
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