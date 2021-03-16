Франция сделала первый шаг, чтобы закрепить защиту окружающей среды в Конституции

Национальная ассамблея Франции поддержала проект изменений в Конституцию, который - после голосования на референдуме - может закрепить в основном законе положения о защите окружающей среды и противодействии изменениям климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"За" проголосовали 391 депутат, 47 - "против", еще 115 воздержались.

Если в будущем изменения вынесут на референдум и их поддержат, в статье 1 появятся строки о гарантиях "сохранение окружающей среды и биоразнообразия и борьбы с изменением климата".

Далее проект конституционных изменений ожидает рассмотрение в Сенате.

Эммануэль Макрон заявил о готовности вынести такой вопрос на референдум летом 2020 года.