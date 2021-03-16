Франция сделала первый шаг, чтобы закрепить защиту окружающей среды в Конституции
Вторник, 16 марта 2021, 20:05
Национальная ассамблея Франции поддержала проект изменений в Конституцию, который - после голосования на референдуме - может закрепить в основном законе положения о защите окружающей среды и противодействии изменениям климата.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
"За" проголосовали 391 депутат, 47 - "против", еще 115 воздержались.
Если в будущем изменения вынесут на референдум и их поддержат, в статье 1 появятся строки о гарантиях "сохранение окружающей среды и биоразнообразия и борьбы с изменением климата".
Далее проект конституционных изменений ожидает рассмотрение в Сенате.
Эммануэль Макрон заявил о готовности вынести такой вопрос на референдум летом 2020 года.
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