У Фінляндії розраховують вакцинувати все доросле населення до липня

Фінське Управління охорони здоров'я і соціального захисту розраховує, що все населення старше 16 років буде вакциноване від коронавірусу до початку липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

З квітня в країну буде надходити набагато більше вакцин, і в кращому випадку за тиждень може бути щеплено до 600 000 осіб, оцінює відомство.

Влада вже раніше навесні повідомила про нові надходження вакцин, але, незважаючи на це, точне прогнозування темпів вакцинації поки неможливе.

Обсяг поставок вакцини Astra Zeneca сильно змінюється щотижня. З іншого боку, вакцини компаній Biontech і Pfizer надходять стабільно, і з початку квітня поставки повинні істотно збільшитися і досягти обсягу 160 000 доз на тиждень. Крім того, в кінці квітня - початку травня повинні початися поставки вакцин компанії Johnson & Johnson.

Зараз в країну привозять від 60 000 до 67 000 доз вакцин від Biontech і Pfizer щотижня і невелику кількість вакцин від Moderna. Обсяги поставок від компанії Astra Zeneca коливаються між 15 000 і 100 000 в тиждень.

Як повідомляє фахівець з Управління охорони здоров'я і соціального розвитку Міа Контіо, до кінця минулого тижня до Фінляндії надійшло в цілому 909 000 доз вакцин. З них мешканці країни вже отримали 611 000 доз.

Контіо зазначає, що, відповідно до попередніх прогнозів, до кінця червня до Фінляндії має надійти від 5 до 7 млн ​​доз вакцин. За оцінками, всі жителі Фінляндії старше 16 років, тобто близько 4,5 млн осіб, будуть вакциновані до початку липня.

Сьогодні Національна група експертів з питань боротьби з коронавірусом збереться для того, щоб обговорити можливі зміни порядку вакцинації. Зокрема, буде обговорюватися, чи слід більш ефективно вакцинувати жителів регіонів з високим рівнем заражень або працівників окремих сфер.

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