В Финляндии рассчитывают вакцинировать все взрослое население до июля

Финское Управление здравоохранения и социальной защиты рассчитывает, что все население старше 16 лет будет вакцинировано от коронавируса к началу июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

С апреля в страну будет поступать гораздо больше вакцин, и в лучшем случае за неделю может быть привито до 600 000 человек, оценивает ведомство.

Власти уже ранее весной сообщили о новых поступлениях вакцин, но, несмотря на это, точное прогнозирование темпов вакцинации пока невозможно.

Объем поставок вакцины Astra Zeneca сильно меняется каждую неделю. С другой стороны, вакцины компаний Biontech и Pfizer поступают стабильно, и с начала апреля поставки должны существенно увеличиться и достичь объема 160 000 доз в неделю. Кроме того, в конце апреля - начале мая должны начаться поставки вакцин компании Johnson & Johnson.

Сейчас в страну привозят от 60 000 до 67 000 доз вакцин от Biontech и Pfizer еженедельно и небольшое количество вакцин от Moderna. Объемы поставок от компании Astra Zeneca колеблются между 15 000 и 100 000 в неделю.

Как сообщает специалист из Управления здравоохранения и социального развития Миа Контио, к концу прошлой недели в Финляндию поступило в целом 909 000 доз вакцин. Из них жители страны уже получили 611 000 доз.

Контио отмечает, что, согласно предварительным прогнозам, до конца июня в Финляндию должно поступить от 5 до 7 млн ​​доз вакцин. По оценкам, все жители Финляндии старше 16 лет, то есть около 4,5 млн человек, будут вакцинированы до начала июля.

Сегодня Национальная группа по борьбе с коронавирусом соберется для того, чтобы обсудить возможные изменения порядка вакцинации. В частности, будет обсуждаться, следует ли более эффективно вакцинировать жителей регионов с высоким уровнем заражений или работников отдельных сфер.

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