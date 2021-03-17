В Естонії призупинили вакцинацію політиків та топ-чиновників
В Естонії призупинили щеплення політиків і високопоставлених чиновників через проблеми з поставками вакцин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Минулої п'ятниці уряд погодився з необхідністю вакцинації міністрів, депутатів парламенту і вищих державних діячів в пріоритетному порядку, але через проблеми з поставками вакцини план призупинили.
За словами директора комунікаційної служби уряду Ееро Рауна, плану вакцинації знову дадуть хід, коли в Естонію надійде більше вакцин.
"Оскільки в Естонію прибуло менше вакцини, ніж очікувалося, то план довелося призупинити", - сказав Раун.
Він не зміг сказати, коли точно вдасться реалізувати заплановане, все залежить від виробників вакцини.
Вакцинувати політиків і державних чиновників планувалося препаратом AstraZeneca. Передбачалося, що будуть вакциновані депутати парламенту, члени уряду, державний секретар, канцлер права, державний контролер, голова Держсуду і президент Банку Естонії.
В даний час коронавірусом хворіє прем'єр-міністр Кая Каллас. Її тимчасово замінює міністр державного управління Яак Ааб.