В Естонії призупинили вакцинацію політиків та топ-чиновників

В Естонії призупинили щеплення політиків і високопоставлених чиновників через проблеми з поставками вакцин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Минулої п'ятниці уряд погодився з необхідністю вакцинації міністрів, депутатів парламенту і вищих державних діячів в пріоритетному порядку, але через проблеми з поставками вакцини план призупинили.

За словами директора комунікаційної служби уряду Ееро Рауна, плану вакцинації знову дадуть хід, коли в Естонію надійде більше вакцин.

"Оскільки в Естонію прибуло менше вакцини, ніж очікувалося, то план довелося призупинити", - сказав Раун.

Він не зміг сказати, коли точно вдасться реалізувати заплановане, все залежить від виробників вакцини.

Вакцинувати політиків і державних чиновників планувалося препаратом AstraZeneca. Передбачалося, що будуть вакциновані депутати парламенту, члени уряду, державний секретар, канцлер права, державний контролер, голова Держсуду і президент Банку Естонії.

В даний час коронавірусом хворіє прем'єр-міністр Кая Каллас. Її тимчасово замінює міністр державного управління Яак Ааб.