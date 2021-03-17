ЄС вперше за три десятиліття введе санкції проти посадовців Китаю - ЗМІ

У середу Євросоюз погодився внести китайських чиновників в чорний список за порушення прав людини - це перші санкції проти Пекіна після ембарго ЄС на постачання зброї в 1989 році через події на площі Тяньаньмень.

Про санкції агентство Reuters дізналось від двох дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Посли ЄС у рамках нового санкційного механізму щодо захисту прав людини затвердили заборону на поїздки і заморожування активів чотирьох китайських осіб, а також санкції щодо однієї організації з Китаю.

Імена осіб не будуть оприлюднені до офіційного затвердження міністрами закордонних справ ЄС 22 березня.

"Прийнято обмежувальні заходи через серйозні порушення прав людини", - сказав один дипломат з ЄС.

За словами дипломатів, китайські посадовці звинувачені в порушенні прав людини стосовно уйгурської мусульманської меншини в Китаї.

За їхніми словами, цей крок відображає глибоке занепокоєння з приводу становища уйгурів в Європі, США і Канаді.

Як повідомлялось, у санкційний список внесено двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.