ЄС вперше за три десятиліття введе санкції проти посадовців Китаю - ЗМІ
У середу Євросоюз погодився внести китайських чиновників в чорний список за порушення прав людини - це перші санкції проти Пекіна після ембарго ЄС на постачання зброї в 1989 році через події на площі Тяньаньмень.
Про санкції агентство Reuters дізналось від двох дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".
Посли ЄС у рамках нового санкційного механізму щодо захисту прав людини затвердили заборону на поїздки і заморожування активів чотирьох китайських осіб, а також санкції щодо однієї організації з Китаю.
Імена осіб не будуть оприлюднені до офіційного затвердження міністрами закордонних справ ЄС 22 березня.
"Прийнято обмежувальні заходи через серйозні порушення прав людини", - сказав один дипломат з ЄС.
За словами дипломатів, китайські посадовці звинувачені в порушенні прав людини стосовно уйгурської мусульманської меншини в Китаї.
За їхніми словами, цей крок відображає глибоке занепокоєння з приводу становища уйгурів в Європі, США і Канаді.
Як повідомлялось, у санкційний список внесено двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.