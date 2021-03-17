ЄС погодив санкції проти росіян за "чистки геїв" у Чечні - ЗМІ

Посли країн ЄС погодили введення нових санкцій проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише ‘"Європейська правда".

"Посли ЄС дали "зелене світло" новій серії санкцій, пов’язаних з порушеннями прав людини. Цього разу 11 осіб і 4 організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північній Кореї, Росії та Південного Судану", - повідомив Джозвяк у Twitter.

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За його словами, двоє зазначених у списку росіян несуть відповідальність за "чистки геїв" у Чечні.

Публікація санкційного рішення очікується 22 березня, додав Джозвяк.

Минулого місяця в список санкцій за новим механізмом, яким ЄС карає порушників прав людини, вже були внесені четверо росіян у зв’язку з ситуацією довкола Алексєя Навального.

Нагадаємо, МЗС України розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму