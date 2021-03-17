ЕС впервые за три десятилетия введет санкции против чиновников Китая - СМИ

В среду Евросоюз согласился внести китайских чиновников в черный список за нарушение прав человека - это первые санкции против Пекина после эмбарго ЕС на поставки оружия в 1989 году из-за событий на площади Тяньаньмэнь.

О санкциях агентство Reuters узнало от двух дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

Послы ЕС в рамках нового санкционного механизма по защите прав человека утвердили запрет на поездки и замораживание активов четырех китайских лиц, а также санкции в отношении одной организации из Китая.

Имена лиц не будут обнародованы до официального утверждения министрами иностранных дел ЕС 22 марта.

"Принято ограничительные меры через серьезные нарушения прав человека", - сказал один дипломат из ЕС.

По словам дипломатов, китайские чиновники обвинены в нарушении прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае.

По их словам, этот шаг отражает глубокое беспокойство по поводу положения уйгуров в Европе, США и Канаде.

Как сообщалось, в санкционный список внесли двух россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.