Німеччина продовжила контроль на кордонах із Чехією та Австрією

Німеччина продовжила прикордонний контроль з Чехією та австрійською землею Тироль на два тижні.

Рішення прийняло в середу міністерство внутрішніх справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Поточні перевірки на кордонах мали закінчитися опівночі в середу.

Німеччина запровадила постійний нагляд на кордонах з Чеською Республікою та Тиролем 14 лютого для забезпечення дотримання карантинних заходів.

Речник МВС Німеччини Стів Альтер заявив у п'ятницю минулого тижня, що за попередніми оцінками контроль ефективний, але не може повністю зупинити розповсюдження коронавірусу. Це викликало припущення, що Німеччина може повернутися до перевірок.

До скасування перевірок Берлін закликали не тільки Чехія та Австрія, а й Європейський Союз. Німеччина відмовилася послабити режим, заявивши, що хоче запобігти поширенню мутацій з Чехії та Тиролю в Німеччині. Чеська Республіка та більша частина Тиролю входять до німецького списку мутацій коронавірусу. Цей список також включає французький департамент Мозель, проти якого Німеччина не здійснює контролю. Відень та Прага критикують це як непропорційний підхід.

Тільки німці, іноземці, які постійно проживають у Німеччині, вантажні перевізники та вибрані пасажири можуть їздити з регіонів, де поширені мутації, до Німеччини, якщо вони нададуть негативні результати тесту на коронавірус.