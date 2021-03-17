Германия продлила контроль на границах с Чехией и Австрией

Германия продлила пограничный контроль с Чехией и австрийской землей Тироль на две недели.

Решение приняло в среду министерство внутренних дел Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Текущие проверки на границах должны были закончиться в полночь в среду.

Германия ввела постоянный надзор на границе с Чешской Республикой и Тиролем 14 февраля для обеспечения соблюдения карантинных мер.

Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил в пятницу на прошлой неделе, что по предварительным оценкам контроль эффективен, но не может полностью остановить распространение коронавируса. Это вызвало предположение, что Германия может вернуться к проверкам.

К отмене проверок Берлин призвали не только Чехия и Австрия, но и Европейский Союз. Германия отказалась ослабить режим, заявив, что хочет предотвратить распространение мутаций из Чехии и Тироля в Германии. Чешская Республика и большая часть Тироля входят в немецкий список мутаций коронавируса. Этот список также включает французский департамент Мозель, с которым Германия не осуществляет контроль. Вена и Прага критикуют это как непропорциональный подход.

Только немцы, иностранцы, постоянно проживающие в Германии, грузовые перевозчики и избранные пассажиры могут ездить из регионов, где распространены мутации, в Германию, если они предоставят отрицательные результаты теста на коронавирус.