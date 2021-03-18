G7 обіцяє, що спроби РФ узаконити окупацію Криму не будуть визнаватися

Глави МЗС країн G7 заявили, що будь-які спроби Росії узаконити окупацію українського Криму не будуть визнаватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністрів, опубліковану міністерством закордонних справ Британії.

"Ми, міністри закордонних справ країн G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, та високий представник Європейського союзу, єдині у своєму осуді подальших дій Росії щодо підриву суверенітету України, її територіальної цілісності і незалежності", - йдеться у заяві.

"Сьогодні, через сім років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо свою непохитну підтримку та прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - заявили міністри.

Вони наголосили, що використавши силу проти територіальної цілісності України, Росія явно порушила міжнародне право.

"Ми однозначно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити це не визнаються і не будуть визнані", - сказано у заяві.

Міністри також засудили порушення Росією прав людини на окупованому півострові, особливо прав кримських татар.

"Ми принципово вітаємо ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму", - йдеться у заяві G7.

Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба привітали заяву міністрів. "Це справжній жест дружби - підтримати нашу ініціативу щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму та припинення агресії Росії", - зазначив Зеленський.

"Вітаю сильний сигнал підтримки України та засудження агресії РФ від міністрів закордонних справ G7. Росія — сторона конфлікту, не посередник, має розблокувати мирний процес. Виправдати окупацію Криму ніколи не вдасться. Міцна підтримка Кримської платформи", - написав Кулеба у Twitter.





