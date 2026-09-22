ЄС може подовжити санкції до 2029-го без Усманова й Фрідмана, буде голосування

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок, 22 вересня, досяг попередньої згоди щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкцій проти Путіна") на 36 місяців з вилученням зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили два європейських дипломати на умовах анонімності.

Дипломати у Брюсселі 22 вересня знову попередньо домовилися продовжити санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України, з вилученням двох російських мільярдерів.

"Coreper знову обговорив питання продовження санкцій, є надія на досягнення згоди щодо компромісної пропозиції Ірландського головування", – повідомив один зі співрозмовників.

Він додав, що продовження санкцій планується на 36 місяців – до 22 вересня 2029 року.

Двох російських олігархів все-таки вилучать з санкційного списку, а рішення приймуть за письмовою процедурою, яка розпочнеться найближчим часом.

Ще один дипломат підтвердив "ЄвроПравді", що посли ЄС нібито погодилися на вилучення зі списку Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Нагадаємо, що 21 вересня Coreper вже попередньо погоджував такий самий компромісний варіант.

Втім, під час голосування за письмовою процедурою проти цього компромісу спочатку непублічно, а потім і відкрито виступила Латвія – а затвердження будь-якого рішення вимагає одноголосної підтримки.

Варто зауважити, що персональні санкції проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та біля 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, діють до опівночі 22 вересня.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.