Австрія планує запустити "паспорт вакцинації" з квітня 

Австрія готується з квітня зробити доступним власну "зелену картку", або "паспорт вакцинації".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Як і у випадку ініціативи Єврокомісії, йдеться про документ не лише для вакцинованих людей, але й тих, хто отримав негативний тест або вже одужав від коронавірусу.

Канцлер Себастьян Курц є одним з головних ініціаторів ідеї, вважаючи, що "зелені картки" стануть важливим кроком для повернення країни до нормального життя.

Австрійський документ стане частиною ініціативи ЄС про "цифровий зелений сертифікат", що має спростити пересування між країнами блоку на час, поки пандемія коронавірусу триває.

У ЄС сертифікати найімовірніше почнуть видавати з початку літа, але Австрія сподівається зробити це раніше.

"Ми не хочемо чекати впровадження на європейському рівні", - заявив Себастьян Курц у середу 17 березня.

"Цифрове рішення, яке містить інформацію про вакцинацію, результат тесту або імунітет після хвороби - це наш ключ до того, щоб подорожі стали знову можливими", - каже міністр туризму Елізабет Кьостінгер.

Не виключають, що власники "зеленої картки" отримають винятки з карантинних обмежень всередині країни - наприклад, зможуть відвідувати ресторани, концерти, спортзали тощо.

Глава МОЗ Рудольф Аншобер, який відповідає за підготовку проєкту, вважає, що з юридичної точки зору із цим планом не має виникнути проблем.

Як повідомляється, представники готельно-ресторанного сектору підтримують ініціативу.