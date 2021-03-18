Австрия планирует запустить "паспорт вакцинации" с апреля

Австрия готовится с апреля сделать доступной собственную "зеленую карту", или "паспорт вакцинации".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Как и в случае инициативы Еврокомиссии, речь идет о документе не только для вакцинированных людей, но и для тех, кто получил отрицательный тест или уже выздоровел от коронавируса.

Канцлер Курц является одним из главных инициаторов идеи, считая, что "зеленые карты" станут важным шагом для возвращения страны к нормальной жизни.

Австрийский документ станет частью инициативы ЕС о "цифровом зеленом сертификате", что должно упростить передвижение между странами блока на время, пока пандемия коронавируса продолжается.

В ЕС сертификаты скорее всего начнут выдавать с начала лета, но Австрия надеется сделать это раньше.

"Мы не хотим ждать внедрения на европейском уровне", - заявил Курц в среду 17 марта.

"Цифровое решение, которое содержит информацию о вакцинации, результат теста или иммунитет после болезни - это наш ключ к тому, чтобы путешествия стали снова возможными", - говорит министр туризма Элизабет Кьостингер.

Не исключают, что владельцы "зеленой карты" получат исключения из карантина внутри страны - например, смогут посещать рестораны, концерты, спортзалы и тому подобное.

Глава Минздрава Рудольф Аншобер, который отвечает за подготовку проекта, считает, что с юридической точки зрения с этим планом не должно возникнуть проблем.

Как сообщается, представители гостинично-ресторанного сектора поддерживают инициативу.