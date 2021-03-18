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Британія очікує зменшення темпів вакцинації через глобальне скорочення поставок

Четвер, 18 березня 2021, 13:45

Британія заявила в четвер, що глобальні скорочення поставок означають, що в найближчі тижні розподіл вакцин буде повільнішим, ніж очікувалося.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британські чиновники охорони здоров'я попередили у середу, що з 29 березня світ зіткнеться зі значним скороченням поставок вакцин.

Pfizer Inc та AstraZeneca Plc заявили, що графіки їх поставок не зазнали змін, і міністр житлово-комунального господарства Британії Роберт Дженрік відмовився роз'яснювати, чи пов'язана це скорочення з проблемою постачання з Індії.

"У нас менше пропозицій, ніж ми могли сподіватися на найближчі тижні, але ми очікуємо, що пізніше їх стане більше", - сказав Дженрік.

"Розподіл вакцин буде трохи повільнішим, ніж ми могли сподіватися, але не повільнішим за запланований. У нас є всі підстави вважати, що пропозиція зросте у травні, червні та липні" – заявив міністр.

Британія, як очікується, п протягом наступних кількох днів забезпечить першою дозою вакцини половину дорослого населення, що робить її однією з найшвидших за темпами вакцинації країн.

На сьогодні 25,27 мільйона жителів Сполученого Королівства отримали першу дозу, приблизно 48% дорослих, і Дженрік заявив, що Британія залишається на шляху до вакцинації пріоритетних груп до 15 квітня, а всіх дорослих - до кінця липня.

Британія пропонує громадянам вакцини, виготовлені Pfizer та AstraZeneca, причому 10 мільйонів доз із 100 мільйонів, замовлених у AstraZeneca, надходять з  Serum Institute в Індії.

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