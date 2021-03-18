Британия ожидает уменьшения темпов вакцинации из-за глобального сокращения поставок

Великобритания заявила в четверг, что глобальные сокращения поставок означают, что в ближайшие недели распределение вакцин будет более медленным, чем ожидалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британские чиновники здравоохранения предупредили в среду, что с 29 марта мир столкнется со значительным сокращением поставок вакцин.

Pfizer Inc и AstraZeneca Plc заявили, что графики их поставок не изменились, и министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Роберт Дженрик отказался разъяснять, связана это сокращение с проблемой поставки из Индии.

"У нас меньше предложений, чем мы могли надеяться на ближайшие недели, но мы ожидаем, что позднее их станет больше", - сказал Дженрик.

"Распределение вакцин будет немного медленнее, чем мы могли надеяться, но не медленнее запланированного. У нас есть все основания считать, что предложение возрастет в мае, июне и июле", - заявил министр.

Великобритания, как ожидается, в течение следующих нескольких дней обеспечит первой дозой вакцины половину взрослого населения, что делает ее одной из самых быстрых по темпам вакцинации стран.

На сегодняшний день 25,27 миллиона жителей Соединенного Королевства получили первую дозу, примерно 48% взрослых, и Дженрик заявил, что Британия остается на пути к вакцинации приоритетных групп до 15 апреля, а всех взрослых - до конца июля.

Великобритания предлагает гражданам вакцины, изготовленные Pfizer и AstraZeneca, причем 10 млн доз из 100 млн, заказанных в AstraZeneca, поступают из Serum Institute в Индии.