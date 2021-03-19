Гібралтар вакцинував усе доросле населення від коронавірусу
Гібралтар, британська заморська територія, першим у світі вакцинував все своє доросле населення від коронавірусу.
Про це під час виступу в Палаті громад оголосив міністр охорони здоров’я Британії Мет Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.
"Я радий повідомити палаті, що вчора Гібралтар став першою країною в світі, яка завершила свою програму вакцинації дорослих", - сказав британський міністр.
Він додав, що програма вакцинації виявилася успішною "завдяки командному духу всієї британської сім'ї націй".
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Гібралтарі, населення якого становить близько 34 тисяч осіб, з початку пандемії зареєстровано 4263 підтверджених випадки коронавірусу. 94 гібралтарці померли від вірусу.
Зараз Гібралтар має 26 "активних випадків" коронавірусу, вони включають 10 завезених.
Гібралтар - британська заморська територія, розташована на півдні Піренейського півострова.