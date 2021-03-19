Скорочений графік і заборона бенкетів: Молдова посилила карантин

Уряд Молдови додатково посилив заходи, запроваджені для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Майже на всій території країни кількість заражень на 100 000 жителів перевищує 100, що є порогом для "червоного" рівня небезпеки, а в Кишиневі ситуація в рази гірша. За останню добу у Молдові виявили 1797 нових заражень, з них майже 780 припадає на столицю. Це один з найвищих показників за час епідемії.

Читайте також Молдова першою в Європі отримала вакцини через платформу COVAX

Досі в країні були зачинені театри, кінотеатри й концертні зали.

Тепер на додачу до цих обмежень забороняють спортивні змагання, олімпіади та конференції.

З 20 березня запроваджується скорочений графік для торгових центрів - до 18-00, ринків - до 15-00, та ресторанів (у період між 20-00 та 7-00).

Також заборонили бенкети у ресторанах з нагоди весіль, хрестин тощо.

Розглядалося рішення і про закриття дитсадків і шкіл, але у підсумку це рішення вирішили залишити за місцевими органами влади та керівництвом закладів.