Сокращенный график и запрет банкетов: Молдова усилила карантин

Правительство Молдовы дополнительно усилило меры, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Почти на всей территории страны количество заражений на 100 000 жителей превышает 100, что является порогом для "красного" уровня опасности, а в Кишиневе ситуация в разы хуже. За последние сутки в Молдове обнаружили 1797 новых заражений, из них почти 780 приходится на столицу. Это один из самых высоких показателей за время эпидемии.

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До сих пор в стране были закрыты театры, кинотеатры и концертные залы.

Теперь в дополнение к этим ограничениям запрещают спортивные соревнования, олимпиады и конференции.

С 20 марта вводится сокращенный график для торговых центров - до 18-00, рынков - до 15-00, и ресторанов (в период между 20-00 и 7-00).

Также запретили пиры в ресторанах по случаю свадеб, крестин и т.д.

Рассматривалось решение и о закрытии детских садов и школ, но в итоге его оставили за местными органами власти и руководством заведений.