Держсекретар США Блінкен 22-25 березня здійснить свій перший візит до Європи

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Брюссель наступного тижня, щоб зустрітися з міністрами закордонних справ НАТО та представниками Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Держдепартаменту.

"Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає Брюссель з 22 по 25 березня, щоб відвідати міністеріал НАТО, поспілкуватися з лідерами Європейського Союзу та зустрітися з бельгійськими чиновниками. Зустрічі в Брюсселі підтверджують прихильність Сполучених Штатів нашим союзникам та європейським партнерам у спільному порядку денному", - заявили у Держдепі.

Зазначається, що під час міністерської зустрічі НАТО Блінкен планує підкреслити рішучість адміністрації Байдена зміцнити трансатлантичний союз та пожвавити зв'язки з союзниками.

"Ці зустрічі стануть можливістю для міністрів обговорити пропозиції "НАТО-2030" щодо адаптації до Альянсу, занепокоєння щодо Китаю та Росії, а також кліматичні зміни, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом, енергетичну безпеку та інші загальні виклики, з якими ми стикаємось", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Блінкен зустрінеться з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником ЄС Жозепом Боррелем, щоб обговорити трансатлантичні цілі щодо стримування пандемії COVID-19, досягнення стійкого глобального економічного відновлення, подолання кліматичної кризи та зміцнення демократії.

Держсекретар також зустрінеться з віцепрем'єром Бельгії та міністром закордонних справ Софі Вільмес.

Це буде перший візит Блінкена до Європи на посаді держсекретаря.