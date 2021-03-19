Госсекретарь США Блинкен 22-25 марта осуществит свой первый визит в Европу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель на следующей неделе, чтобы встретиться с министрами иностранных дел НАТО и представителями Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Госдепартамента.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит Брюссель с 22 по 25 марта, чтобы посетить министериал НАТО, пообщаться с лидерами Европейского Союза и встретиться с бельгийскими чиновниками. Встречи в Брюсселе подтверждают преданность Соединенных Штатов нашим союзникам и европейским партнерам в общей повестке дня", - заявили в Госдепе.

Отмечается, что во время министерской встречи НАТО Блинкен планирует подчеркнуть решимость администрации Байдена укрепить трансатлантический союз и оживить связи с союзниками.

"Эти встречи станут возможностью для министров обсудить предложения "НАТО-2030" по адаптации к Альянсу, обеспокоенность Китая и России, а также климатические изменения, кибербезопасность, борьбу с терроризмом, энергетическую безопасность и другие общие вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить трансатлантические цели по сдерживанию пандемии COVID-19, достижению устойчивого глобального экономического восстановления, преодолению климатического кризиса и укреплению демократии.

Госсекретарь также встретится с вице-премьером Бельгии и министром иностранных дел Софи Вильмес.

Это будет первый визит Блинкена в Европу в должности госсекретаря.