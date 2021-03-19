Прем'єр Франції щепився вакциною AstraZeneca, безпечність якої підтвердив регулятор ЄС

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс перед камерами отримав щеплення вакциною AstraZeneca - наступного дня після того, як регулятор ЄС підтвердив її безпечність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Жана Кастекса вакцинували в одній з лікарень неподалік від Парижа.

Спершу він відмовлявся вакцинуватися раніше, ніж дійде черга до його вікової групи, але тепер погодився, сподіваючись своїм кроком повернути громадську довіру до вакцини після хвилі паніки у всій Європі.

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"Зараз потрібно показати співгромадянам, що вакцинація - це шлях до виходу з цієї кризи, і що це безпечно", - сказав він ще 18 березня увечері, оголошуючи про своє рішення.

У п’ятницю з опівдня країна відновила щеплення вакциною AstraZeneca, які призупиняла до рішення регулятора.

Проте тепер французький регуляторний орган (La Haute autorité de santé) рекомендує її для людей віком від 55 років і старших. Так вирішили у зв’язку з тим, що рідкісні випадки тромбозу у вакцинованих пацієнтів усі сталися у людей, молодших 55 років. У Франції зареєстрували 3 таких випадки.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.