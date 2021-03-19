Премьер Франции привился вакциной AstraZeneca, безопасность которой подтвердил регулятор ЕС

Премьер-министр Франции Жан Кастекс перед камерами получил прививку вакциной AstraZeneca - на следующий день после того, как регулятор ЕС подтвердил ее безопасность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Жана Кастекса вакцинировали в одной из больниц неподалеку от Парижа.

Сначала он отказывался вакцинироваться раньше, чем дойдет очередь до его возрастной группы, но теперь согласился, надеясь своим шагом вернуть общественное доверие к вакцине после волны паники во всей Европе.

"Сейчас нужно показать согражданам, что вакцинация - это путь к выходу из этого кризиса, и это безопасно", - сказал он еще 18 марта вечером, объявляя о своем решении.

В пятницу с полудня страна возобновила прививки вакциной AstraZeneca, которые приостанавливала до решения регулятора.

Однако теперь французский регуляторный орган (La Haute autorité de santé) рекомендует ее для людей в возрасте от 55 лет и старше. Так решили в связи с тем, что редкие случаи тромбоза у вакцинированных пациентов все произошли у людей моложе 55 лет. Во Франции зарегистрировали три таких случая.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины